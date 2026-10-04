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New Balance 2010 «Firecracker»: черный лак, красный акцент и немного ретрофутуризма

New Balance 2010 «Firecracker»: черный лак, красный акцент и немного ретрофутуризма

New Balance продолжает раскручивать свой самый заметный новый силуэт — 2010. На этот раз кроссовки получили расцветку Firecracker/Sea Salt, в которой светлая сетка встречается с глянцевым черным и вспышками огненно-красного.

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