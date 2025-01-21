CNN: в США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

В США начали задерживать нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации, операции иммиграционной и таможенной службы (ICE) проводятся по всей стране, сообщил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Дональда Трампа Томас Хоман.
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