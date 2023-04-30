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Знаменитый гимнаст Юрий Королев скоропостижно ушел из жизни в возрасте 60 лет

Знаменитый гимнаст Юрий Королев скоропостижно ушел из жизни в возрасте 60 лет

Знаменитый гимнаст Юрий Королев скоропостижно умер 29 апреля. Заслуженный мастер спорта СССР, двухкратный абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастики, тренер, уроженец города Владимира Юрий Николаевич Королев скончался на 61 году жизни, сообщила Федерация спортивной гимнастики России.

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