Знаменитый гимнаст Юрий Королев скоропостижно умер 29 апреля. Заслуженный мастер спорта СССР, двухкратный абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастики, тренер, уроженец города Владимира Юрий Николаевич Королев скончался на 61 году жизни, сообщила Федерация спортивной гимнастики России.
Популярные статьи
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин встретились и обсудили «очень горячие вопросы международного характера»
- Мнение латвийца: Блохи решили, раз собака чешется, то все у них под контролем
Свежие комментарии