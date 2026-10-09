Троллейбус столкнулся с мотоциклом в Симферополе

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Данилова и Аэрофлотской. Троллейбус №10 поворачивал налево, где столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении.
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