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Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном

Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном

Дизельная сделка с Дональдом Трампом для Владимира Путина стала тактической победой. Украинские удары по российским НПЗ теперь будут восприниматься как нападки на дипломатические усилия самого президента США, пишут западные СМИ .

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