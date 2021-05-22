Щас будем ...училку. И нет методов против Андрюши

Темы дняПолитикаЩас будем ...училку. И нет методов против Андрюши От видео, которое находится под катом честно говоря становится не по себе. Не верится, что такое вобще возможно.Вернуться к статье9933НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАМАлиса МайскаяДевиантное поведение -симптом психического отклонения. Работать надо с родителями мальчика, и это должна делать администрация школы, школьный психолог и полиция. "Родители не хотят заниматься его воспитанием"? Принять меры к родителям вплоть до отказа от родительских прав и лечить ребенка, переводить в спецшколу.TAYPANНе отказ, а лишение родительских прав. Алиса из страны чудес, взялась писать, так пиши грамотно, видимо в школе тоже проблемы были.АМАлиса Майская"Лишение" - насильственное действие, а в данном случае, мы читаем: "Родители не хотят заниматься воспитанием" - "не хотят", (т.е. отказываются сами воспитывать своего ребенка). При чем тут "лишение"? Читайте внимательно, прежде чем умничать))Александр _Наказание за административное наказание, в том числе родителей, никто не от менял, а проча имущества, оскорбление и мат, попадают туда. Здесь видна бесполезность органов правопорядка, которые не могут навести порядок по закону. Им просто лень связываться с этим, т.к. не приносит дохода. Этот случай стоит в одном ряду с торговцами на улице, вокруг которых кучи мусора и запрет на торговлю, а также курящие на остановках и других общественных местах. Полиция считает эти правонарушения мелким, за которые не наградят и не похвалят. Когда начальников отделов полиций будут снимать с должностей, за невыполнение своих прямых обязанностей, тогда будет порядок и на улице и в школе.VAvasul asdИ кто из него вырастет к 15 годам?TAYPANПри таком раскладе, если это не остановить, точно вырастет какое-нибудь подобие Щикатилы или ещё что пострашней 100%.АМАлиса МайскаяФамилия серийного маньяка Чикатило и он-то, как раз, вызывающе себя не вел, (был тихим и скромным в быту). Из этого, конкретно, мальчика никакой Чикатило не вырастет, (он, вообще, вряд-ли доживет до 40 лет, убьют раньше -жизненного опыта мало, а неуправляемой агрессии много).Strannik WeidКогда то в Союзе были спецшколы.Alexander SamoylovВ СССР таких детей решением педсовета школы, районо, гороно, и детской комнаты милиции определяли в специнтернаты. А сейчас государству до таких детей с девиантным поведением никакого дела нет, вот так и растут те, кто потом убивает одноклассников и учителей.Strannik WeidИ государству есть дело, но у нас нынче свобода. Попробуй повысь голос на ученика, тут же как гнус налетают онижеродители и вечнострадающие от отсутствия свободыГЕгалина еличеваОдноклассник такой в 60е отправился в спец школу. Это был старший из братьев-второгодник, младший рос нормальным ребёнком.Strannik WeidВ спецшколу с 11 лет отправляли. Тех кто младше обязательно на учёт ставили в детской комнате, и к психиатру водили.АМАлиса МайскаяВсе это есть и сейчас, но образовательные учреждения не торопятся с обращениями к властям и к медикам, т.к. такие случаи сильно снижают показатели школы, процедура оформления ребенка в спец.интернат длительная и мало приятная для персонала учебного заведения, (школа и учителя подвергаются многочисленным проверкам). Амбудсмены пытаются выявить нарушение прав ребенка со стороны педагогов и прочие нарушения, а какой школе это надо? Так что, в любом случае, виноваты в создавшейся ситуации взрослые. Больные и запущенные дети были есть и будут, а вот ответственность взрослых падает с годами все ниже и ниже.Сергей КундозеровВот результат потерянных поколений(еще со "святых" 90-х)...в советское время конечно были паршивцы,но уважение к учителю было приличное.И до такой вот скотскости даже и речи не шло.Все все видят,а заниматься некогда,ни родителям,ни участковым,ни школе.Только страх за содеянное может его чуть приструнить.Крепкий ремень и хороший подзатыльник(для начала).А не то вырастет с него еще то дерьмо.Прямиком за решетку.Таково будет его будущее.Если не принять меры.Veter ___Не надо привязывать это к "поколений(еще со "святых" 90-х)" - это в первую очередь результат ответственности непосредственно его родителей и наказывать в первую очередь надо его родителей, со всеми вытекающими!!!Veter ___А "потерянных поколений" - у нас нет!!! Это наши дети и внуки и непосредственно мы за них отвечаем!!! А не кто-то со стороны откуда-то из государства или инопланетяне!!!! А про "потерянное поколение" - вы скажите непосредственно своим детям и внукам!!! Ах да, вы сейчас скажите, что персонально у вас они все идеальные, а у всех остальных вокруг они потерянные......igor smirnowего лечить, а не учить надо.ИИринаУ коммунистов была пропаганда уважения к людям разных профессий ,включая ,учителей . У врагов коммунистов -только злобная ,трусливая ,паразитическая пропаганда .Владимир Негодану если с таким идиотом никто справится не может , то надо ему аттестат выдать и пусть идет на все четыре стороны !Владимир ПетросовКакой ещё аттестат? Этому подонку должен светить либо "жёлтый билет" либо "волчий билет". Чтобы и в том и в другом случае закрыть ему навсегда дорогу во все образовательные учреждения. А чиновников - сволочей из министерства образования и самого министра выгнать с работы по разным статьям тяжести и близко не подпускать к образовательной деятельности.БорисКакие родители - такие и детиЕлена АлександровнаНачать надо с того, что перестать учителя называть училкой! Взрослые должны начать с себя! Всегда учитель был уважаем, во все времена. А теперь, это не авторитет, это что-то типа мигранта-дворника. Кстати, дворника-мигранта тоже надо уважать! Но теперь у нас общество, как бы "образованное", но с минусовым уровнем культуры и духовности! Одним словом, суть шариковы! и деток таких воспитывают безмозглых, как и сами! откормили борова, а мозгов и воспитания 0! Вот он торжествующий хам, потомок тех кто был ничем и стал ничем, хоть и декларировал стать всем! Кругом мы видим это хамство! Наказывать надо! Родителям штраф тысяч 100, и тем чей отпрыск аплодирует на заднем плане, и тем кто снимает, а потом выкладывает в интернет! Эти ещё хуже, чем зажравшийся андрюша! И моральный ущерб учителю должны выплатить! На этих откормленных пахать можно, а не давать им образование. научили писать-считать и вон из школы! а то работать некому, мигрантов завозим, а этих государство должно до 18 лет бесплатно, не понятно зачем учить и терпеть вот такие выходки. Абсолютно не нужно это всеобщее среднее образование, оно ничего не даёт ни государству, ни вот таким, а их много, андрюшам!Владимир ПетросовВсё точно. Ни одного лишнего слова. Браво. Именно так, а не иначе.Геннадий РязановПсихически нездоровый ребёнок - животное не получившее и не понимающее человеческих навыков поведения , живущее природными инстинктами , до сознания не дойдёт гнусность его выходок - отсутствие страха не может животное заставить изменить его поведение оно будет нападать на беззащитное пока не получит желаемого ,но у животного инстинкт либо голода либо самосохранения либо ,чувство превосходства над слабым заставит набросится на жертву. А В НЁМ ИНСТИНКТ АГРЕССИИ , ПРИСУТСТВУЕТ, А ВОТ ИНСТИНКТА ПОЖИРАНИЯ ЖЕРТВЫ НЕТ, И ПОСТУПАТЬ С НИМ КАК С ЖИВОТНЫМ - НЕЛЬЗЯ - человек, И В НЁМ НЕТ ТОГО ЧЕМ соображать и ДУМАТЬ И СТРАХА НЕТ,ВОТ И СУЩЕСТВУЮТ ЛЮДИ ИЛИ НЕДОРАЗВИТЫЕ НЕ ТО ,НИ СЁ- НИ ЛЮДИ НИ ЖИВОТНЫЕ! ЭТО ПУСТЬ ДЕЛАЮТ ВЫВОД ВРАЧИ ПСИХИАТОРЫ!Николай СироткинИнтересный вы человек. Это ведь будущий олигарх, свести нет, наглости выше крыши - уже готов, вот только осталось малёк подрасти.Veter ___Какой олигарх, не смешите...))) Даже чтобы олигархом стать законно/не законно - мозги не плохие надо иметь... А этот ублюдок психически больной и все что ему светит это работа - дворника, грузчика или уголовником станет, где свои-же за наглость и замочат...АОантонина онищенкоУдивляет позиция родителей других детей класса,им все равно что видят их малолетние дети,они для чего своих детей в школу отправляют,чтобы они под ногами у них целый день не путались.Учитель молчит,директор школы глухой,все ручки сложили перед уродом,а он и потешается.Ни опеки, ни полиции,ни росгвардии никого нет,чтобы поставить на место выродка вместе с теми кто произвел его на свет.Если в третьем классе ТАКОЕ происходит,то это просто крах всего образования.Владимир ПетросовВерно. Это уже дно. Если ранее (5-10 лет назад) такое наблюдалось в 6-8 классах, то 3-й класс это уже ФИНИШ.АМАлиса МайскаяВ 6-8 классе ребенок может меняться под воздействием гормональных бурь, с которыми он не в силах справиться - это поддается коррекции и со временем проходит. А вот 3-классник, (а есть и более ранние дебюты психических расстройств и патологий), это больной мозг маленького ребенка, не способного за свои действия отвечать по определению. Если мы сломали ногу, то можем это осознавать при помощи мозга, а если "сломан" мозг, то чем осознавать свои действия и происходящее вокруг? В здоровом мозге чувство ответственности и волевое поведение формируется к 7-9 годам, в больном может не сформироваться никогда, а схемы поведения он усваивает автоматически копируя поведение родителей.TAYPANРодителей за такое ,,воспитание,, просто необходимо лишить родительских прав, а этого больного ушлёпка 100% надо спрятать от нормальных детей подальше и надолго в психушке - там его место, а не школе с адекватными детьми. Почему дети в школе и учителя должны терпеть на себе этого дебильного недоноска ??? И почему родители других детей не ставят вопрос об изоляции этого ненормального малолетнего ублюдка от школы, абсолютно непонятно. Или им нравятся его выходки. Не надо забывать, что все подобные прощения порождают преступления. Необходимо приложить все усилия родителей, чтобы в следующем учебном году этот ушлёпок не появился ни в одной нормальной школе, извиняюсь, что повторяюсь - его место в психбольнице в палате N6. Иначе быть беде.Владимир ПетросовУ людей страх перед ним, а ещё больше перед родителями этого негодяя. Вы на секунду представьте себе, какие его родители если он такой. А в случае разборок правоохранительные органы и вся судебная система встанет на сторону всего этого подлого семейства.Валера Юшковесть же уколы специальные для буйно-помешанных.Владимир ПетросовМне кажется, самое не верное направление этого ролика в том, что подлецу пацану спрятали харю. Все его соседи и родня должны видеть негодяя в лицо и при необходимости "навтыкать" его родителям и ему самому.TAYPANСогласен полностью. Наглую рожу этого ушлёпка надо открыто показывать и, чтобы все знали какая у него мерзопакостная душёнка.Валера Юшкова потом придёт нормальный парень в школу с автоматом, что бы расстрелять таких ушлёпков коль больше не кому.Alex Pushkingмалолетняя тварь... родители-дерьмо и воспитали ублюдкаЕлена игрикНу как это "ничего нельзя сделать"? Вызывается к психологу (понятно, что там будет то же самое), привлекают психиатра и комнату милиции, комиссионно отправляют мерзавца в спецшколу. Причем сейчас самое время, чтобы этот гаденыш в четвертом классе там уже не появился.Борис МихайловичНадо дать право отчислять таких недолюдейv2794 ВалерийОтрезать ножницами яйца.TAYPANА что это даст ??? Яйцами и языком руководит голова. Вывод ???v2794 ВалерийТакими дебилами "руководит" не голова, а причинное место.TAYPANКакой бред. Изучите физиологию. Послушав Вас можно решить, что у причинного места есть мозги.v2794 ВалерийНу,...Вы меня рассмешили! Вам, что, нужно объяснять, что такое юмор и иносказание?!Natalija OsmininaЕсть, конечно. Физиологи называют половую систему вторым мозгом. Когда работает нижний мозг, верхний полностью отключается.Александр _Отвожу утром внука, первоклассника в школу. Столько мата, причем от младшеклассников вряд ли где слышал. Да что говорить, в автобусе уже матерятся без стеснения. Для них это уже разговорная речь.валерийв казахстане принят закон о оскорблении учителя. за такое поведение сначала на родителей налагают штраф,при повторном случае- ученика переводят в спецшколу. так что нечего на этих мерзавцев смотреть,завести за угол и навешать- сразу дойдёт до недоумков...Виктор Василенкопотом этот недоумок напишет на тебя и тебя посадят по полной , вот в такой теперь " стране " живем ......Veter ___Для тебя как всегда, не важно что происходил, тебе главное на страну нагадить.....Виктор Василенков " совке " такое было просто невозможно представить ......Veter ___В " совке " о таком НЕ печатали статьи и НЕ показывали ролики!!! В " совке " для таких ублюдков существовали спец. интернаты, куда их отправляли и изолировали от общества!!! В " совке " о таких спец. интернатах и кого туда отправляют - знали все...Валера ЮшковВ Советском Союзе такой ушлёпок вылетал по воздуху с класса, и не появлялся больше на уроках, без публичных извинений. Это пример из жизни.Veter ___Валера Юшков, и что, ты хочешь что-то новое сказать...???))) Или описать что подобный ушлепок при СССР днями или неделями ходил и думал извинятся или нет???))) В Советском Союзе родители в первую очередь несли ответственность за воспитание своих детей, а дети боялись получить от родителей!!! А за любое хамство просто выставляли за дверь с урока и родителей в тот-же день вызывали, в том числе на работу звонили, что на родителях тоже сказывалось, родители приходили в школу и получали от преподавателей за воспитание своего ребенка, а потом дома своего ушлепка воспитывали, со всеми последствиями.... А на следующий день этот ушлепок, после проведенных усиленных мер воспитания родителями - публично извинялся....Vladimir NechvolodТакой ребенок берегов не чувствует.Менять законодательство по отношению несовершеннолетних.Он нарушает все мыслимые правила поведения в обществе значит его необходимо изолировать от него.Есть милиция и так далее.Нет родителей заставить улицы мести, канавы копать.Учителям поставить кнопки разбойного нападения.Что же мы из учителей делаем объекты издевательств.Больно смотреть.Представьте,а если бы на месте учителя была бы ваша жена, сестра...Роберт КокаревКлоп, почувствовал безнаказанность... Все подняли ручки! Противно...igor smirnowнадо было очень постараться, что бы вместо строителя коммунизма, через поколение, воспитать такую быдлятину.Sergei KakurskiiВ спецшколу в СССР направляли на воспитание и обучение таких дебилов-недоумков ! Там среди таких же уродов и больных пусть живут -пока поймут как надо вести себя!евгений денисовТаких только розги исправят. Да и то вряд ли...Natalija OsmininaСоздавать интернаты. Тяжелый труд, здоровое питание: щи да каша- пища наша. Наказание - без Интернета, без обеда и пр... розги и ремень входят в обязательную программу.Того и гляди через пару лет из уродов вырастут полууроды.serega kebaВ моë время были спец.школыВалера ЮшковКокнуть придурка в подвале.Veter ___Валера Юшков, у тебя прям "очень умное" и "гуманное" предложение, относительно психически больного ребенка...Руслан ТехажевС такими в СССР четко разбирались. А гуманист "ветер" как бы поступил, если так обращались бы с учительницей-его мамой, или сестрой, или женой? За чужой счет всегда хорошо быть добрым и гуманным!Veter ___Родителей за не соответственное воспитание ребенка - наказать, лишить родительских прав... Ребенка в в интернат или психушку на лечение... Все соответственно глубокого разбирательства непосредственной конкретной ситуации и Т.Д....Veter ___К стати, дело совсем не в СССР, тогда тоже придурки были, правда об этом ни статей не писали, ни ролики не показывали, родители алканавты или просто не занимающиеся своими детьми тоже были, их родительских прав лишали, для таких детей спец. интернаты были с воспитанием и Т.Д. - об этом все знали.... А ну разве что вы об этом вы не знали, потому что жили на другой планете....ЛГЛюдмила ГрабоваВсё продумано перепутали. Гуманизм - это не терпение ничтожных особей в виде наглого подростка, который куражится над "гуманными учителями, одноклассниками и тд." Гуманизм - это сочувствие, взаимовыручка, сопереживание, доброта. Правильно поступали в советской школе. Таких наглых и распущенных от безнаказанности учили как надо уважать старших, старых, слабых и беспомощных. А сейчас всё умышленно поставлено с ног на голову, вот и безнаказанно куражатся такие вот особи с которыми мы очень много "гуманичаем". Если ребёнок не воспитан семьёй, то его надо воспитывать обществом. Если этот ребёнок не понимает слово и человеческие ценности, то его надо воспитывать розгами, чтобы понимал, что такое боль.ЛГЛюдмила ГрабоваВсё продумано перепутали. Гуманизм - это не терпение ничтожных особей в виде наглого подростка, который куражится над "гуманными учителями, одноклассниками и тд." Гуманизм - это сочувствие, взаимовыручка, сопереживание, доброта. Правильно поступали в советской школе. Таких наглых и распущенных от безнаказанности учили как надо уважать старших, старых, слабых и беспомощных. А сейчас всё умышленно поставлено с ног на голову, вот и безнаказанно куражатся такие вот особи с которыми мы очень много "гуманичаем". Если ребёнок не воспитан семьёй, то его надо воспитывать обществом. Если этот ребёнок не понимает слово и человеческие ценности, то его надо воспитывать розгами, чтобы понимал, что такое боль.ЛГЛюдмила ГрабоваВсё продумано перепутали. Гуманизм - это не терпение ничтожных особей в виде наглого подростка, который куражится над "гуманными учителями, одноклассниками и тд." Гуманизм - это сочувствие, взаимовыручка, сопереживание, доброта. Правильно поступали в советской школе. Таких наглых и распущенных от безнаказанности учили как надо уважать старших, старых, слабых и беспомощных. А сейчас всё умышленно поставлено с ног на голову, вот и безнаказанно куражатся такие вот особи с которыми мы очень много "гуманичаем". Если ребёнок не воспитан семьёй, то его надо воспитывать обществом. Если этот ребёнок не понимает слово и человеческие ценности, то его надо воспитывать розгами, чтобы понимал, что такое боль.ЛГЛюдмила ГрабоваВсё продумано перепутали. Гуманизм - это не терпение ничтожных особей в виде наглого подростка, который куражится над "гуманными учителями, одноклассниками и тд." Гуманизм - это сочувствие, взаимовыручка, сопереживание, доброта. Правильно поступали в советской школе. Таких наглых и распущенных от безнаказанности учили как надо уважать старших, старых, слабых и беспомощных. А сейчас всё умышленно поставлено с ног на голову, вот и безнаказанно куражатся такие вот особи с которыми мы очень много "гуманичаем". Если ребёнок не воспитан семьёй, то его надо воспитывать обществом. Если этот ребёнок не понимает слово и человеческие ценности, то его надо воспитывать розгами, чтобы понимал, что такое боль.ЛГЛюдмила ГрабоваВсё продумано перепутали. Гуманизм - это не терпение ничтожных особей в виде наглого подростка, который куражится над "гуманными учителями, одноклассниками и тд." Гуманизм - это сочувствие, взаимовыручка, сопереживание, доброта. Правильно поступали в советской школе. Таких наглых и распущенных от безнаказанности учили как надо уважать старших, старых, слабых и беспомощных. А сейчас всё умышленно поставлено с ног на голову, вот и безнаказанно куражатся такие вот особи с которыми мы очень много "гуманичаем". Если ребёнок не воспитан семьёй, то его надо воспитывать обществом. Если этот ребёнок не понимает слово и человеческие ценности, то его надо воспитывать розгами, чтобы понимал, что такое боль.ЛГЛюдмила ГрабоваВсё продумано перепутали. Гуманизм - это не терпение ничтожных особей в виде наглого подростка, который куражится над "гуманными учителями, одноклассниками и тд." Гуманизм - это сочувствие, взаимовыручка, сопереживание, доброта. Правильно поступали в советской школе. Таких наглых и распущенных от безнаказанности учили как надо уважать старших, старых, слабых и беспомощных. А сейчас всё умышленно поставлено с ног на голову, вот и безнаказанно куражатся такие вот особи с которыми мы очень много "гуманичаем". Если ребёнок не воспитан семьёй, то его надо воспитывать обществом. Если этот ребёнок не понимает слово и человеческие ценности, то его надо воспитывать розгами, чтобы понимал, что такое боль.AGalfis galeevРаньше для таких были спецшколы.7778 78Мда... Демократия и свобода во всей красе. Раньше, такую мерзость можно было видеть только в третьесортных фильмах на кассетах о неграх в гарлемах. В советской школе и обществе, этого щенка порвали бы как тряпку и оформив в спецшколу, навсегда закрыли для этого дегенерата все пути в жизни, кроме зоны и самогонки... Как же жаль сегодняшних учитилей!Veter ___А причем здесь демократия??? Вы разберитесь с непосредственными родителями, с местной детской полицией, с местными органами опеки и с местной прокуратурой, за не принятие мер, обращаясь в вышестоящие органы - тогда им всем достанется!!! А вы чуть что, так сразу кричите о свержение власти и изменении строя в государстве!!! Разберитесь на местах, а не выставляйте себя обиженными никчемышами....Veter ___Повторяю: в СССР тоже придурки были, правда об этом ни статей не писали, ни ролики не показывали (это нельзя было делать, у нас-же был образец социализма и все было на показ идеально), родители алканавты или просто не занимающиеся своими детьми тоже были, их родительских прав лишали, для таких детей спец. интернаты были с воспитанием и Т.Д. - об этом все знали....7778 78А потому, что именно "демократические изменения" и обеспечили небывалый взлет преступности, как подростковой так и взрослой. И только с приходом демократии, оказалось, что у щенка, больше прав, чем у учителя. И что его, даже за шкирку надо брать в чистых перчатках и с его согласия. И все Вами перечисленное, тоже упирается в неожиданное появление всяческих прав и свобод. Это, потомоство освободившихся от совковых оков, быдла выросшего в 90х. Вот и демократия...Veter ___Очередная наивная сказка о демократии, обиженного никчемыша, который даже попытаться что-либо реально сделать не может, а сидит и рассказывает свои обидки, на то что слышал по слухам, как бабушка старая у подъезда....7778 78Нет. Как раз фактическое понимание жизни, прожитой в разные времена нашей страны. А по себе - людей не суди.Veter ___Иди свои любимые "Криминальные новости" смотри и у подъезда обидки бубни...)))7778 78Кончилась демократия?) Вот так всегда и должно быть... Так что, лежи уж молча, кверх колесами и не гудиVeter ___Тебе-же сказали: Иди свои любимые "Криминальные новости" смотри и у подъезда обидки бубни...)))7778 78Спи мальчик... Когда понадобишься, разбудим и приведем)Veter ___Тебе-же сказали: Иди свои любимые "Криминальные новости" смотри и у подъезда обидки бубни...))) А у тебя все больные фантазии да галюники....)))7778 78Мальчик - спи! Ты, пока здесь не нужен) Да и русский язык подучи...Veter ___Обращайся в психиатрическую больницу - там тебе помогут!!! А то у тебя только больные фантазии да глюки....)))Андрей КалугинРаньше за подобное - родителей премий лишали и увольняли по статье. Пока он сучëнок. А что дальше будет? Где У нас опекунские советы? В основном они побираются по квартирам более благополучных родителей и опекунов. А этого ушлëпка оставили без наказания? Онижедети.igor smirnowа теперь увольняют учителей, попробуй его тронуть.Андрей КалугинК сожалению. Учитель теперь пишут и произносят с маленькой буквы. Но учителя, сами себя загнали в такой кошмар. Где то взятки, где то бешенные мамаши (в основном) или тупорылые папаши с угрозами ... Но! Грамотно составленная жалоба на ушлёпка и ни одни угрозы или истерики мамаш не помогут!GooDwinПривлекать родителей к материальной ответственности. На первый раз штрафы.Ольга ТокареваНе раз убеждалась в том, что люди умнеют, когда их , как говорится, сажают на деньги. За неуважительное отношение к учителю, тем более, что есть видеосъёмка ,родителей надо оштрафовать. По другому люди не понимают. Растят сволоту, а он беспредельничает. Штрафы и только штрафы родителей.Анна ШуплецоваДелибалтВ суд подать иск о защите чести и достоинства, о моральном ущербе (психологическая реабилитация учителя) и о лишении родительских прав родителей за аморальное нравственное воспитание.Геннадий ЯкунинРаньше,в советской школе,кроме оценки всех предметов,выставлялась оценка за поведение.Если сейчас такого нет,то стоило бы ввести.Тогда при "двоешном" поведении такому безобразнику грозило бы хроническое "второгодие".Андрей КалугинА толку! К сожалению всё покупается. Но я бы в первую очередь с этим видео с заявлением в полицию - за угрозы, в опекунский совет - за аморальное и халатное отношение к воспитанию гадёныша, министерство образование - так дело быстрее пойдёт, и Огромный плюс - письмо в прокуратуру! Уже зашевелятся все! Ну в придачу или приписочку не помешает письмо на работу родителям с обязательным ответом на ознакомление письма. Поверьте - сработает!Владимир Самойленкода ладно. есть методы, тока они вам не понравятся. ювенальную юстицию - геть. и ежели родители не одумаются, то поставить их раком и отметелить бутсами до синевы жопы. шоб месяц ни сидеть ни лежать не могли. и объяснить шо это за сыночку. или зделать ишо хуже. выставить их на очень большие бабки для реабилитации морального и психического здоровья училки. моментально своего отпрыска воспитают. не тока жопа, но и спина синими станут.Александр ТретьякТакие уроды понимают только физическое воздействие. Пороть его нужно как сидорову козу7778 78////Veter ___ → 78 78 24 мая, 21:07 Обращайся в психиатрическую больницу - там тебе помогут!!! А то у тебя только больные фантазии да глюки....)))///------ Мальчик иди на занятия) Умерь свои подростковые "знания" и жаргон - прибереги их для своих ровесников. Так же, как и прятки в чёрных списках)))Галина александрова (НЕВОЛИНА)Никогда бы не поверила, что фраза: ' Сталина на вас нет', может от меня прозвучать... Но, реально, перекормили и распустили деток, теперь пожинаем... Страшно. "Дитятки, как же хорошо, что вы растете сытно... я бы ещё раз повторил то, что мы пережили, лишь бы вам не досталось" - говорил мне дед. Что сегодня творят эти "дитятки" вводит в шок....ведь они, сссуки, вымрут, если так жить будут... Хватит ли духу одуматься....глядя на таких уродов большие сомнения... прости , дед...хорошо, что , ты, не видишь и не слышишь своих правнуков.Искандер МасловТаких дебилов в школу для дебилов за колючку и учителям палку в руки чуть провинился на горох и есть и пить не давать. И родителей так же ...воспитали присядьте рядом и будьте любезны сами и ставьте на место.... за рожденного дебила в ответе прежде всего родителиAandreтАКИХ ДЕБИЛОВ ПЕРЕВОДЯТ В ШКОЛЫ ТРУДНО ВОСПИТУЕМЫХ!!!ВВладимирТам, куда его переведут, нужно будет свой зад охранять, чтобы во время урока не порвали, а не думать о том, как сейчас училке достанется.Комментировать
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