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Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ

Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ

Великобритания впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов украинской армии. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс, слова которого 30 сентября привела газета The Telegraph.

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