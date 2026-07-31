Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Более 400 спортсменов стали участниками соревнований по спортивному ориентированию в Смоленской области

Более 400 спортсменов стали участниками соревнований по спортивному ориентированию в Смоленской области

С 22 по 26 июля национальный парк «Смоленское Поозерье» в Демидовском муниципальном округе стал местом проведения 39-х Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти выдающегося путешественника Николая  Пржевальского.

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