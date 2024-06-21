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«Задача максимально идиотская»: Зеленский стягивает войска к границе с Белоруссией

«Задача максимально идиотская»: Зеленский стягивает войска к границе с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии фиксирует увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений ГУР в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

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