За июль 2024 г. рост немецкого экспорта в РФ составил 18,9%, а снижение импорта из РФ - 6,5%

Управление статистики ФРГ Destatis раскрыло данные по немецкому экспорту товаров в РФ за июль 2024 года, и согласно им, за указанный отчётный период немцы экспортировали своих товаров в РФ на 705,5 млн Евро.
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