МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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    Вопрос - почему Путин и "наше" правительство так трепетно относится и бережёт "мирное" население украины? На украине ...«ОНИ НАНЕСЛИ ПРЯМ...

«ОНИ НАНЕСЛИ ПРЯМОЙ УДАР ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА, ЧТОБЫ УБИТЬ НЕВИННЫХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»

«ОНИ НАНЕСЛИ ПРЯМОЙ УДАР ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА, ЧТОБЫ УБИТЬ НЕВИННЫХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»

Екатерина РОМАНОВА В предпоследний день уходящего года нацистский Киев решил отомстить за вчерашние удары ВКС России по украинской территории.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Вопрос - почему Путин и &quot;наше&quot; правительство так трепетно относится и бережёт &quot;мирное&quot; население украины? На украине нет мирного населения - там только нацисты! С наступающим 2024 поздравляю &quot;наше&quot; правительство- переносите войну на территорию России?
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10 час.
Валентин Поляков
А МЫ ещё не начинали воевать по-настоящему! Спрашивается, когда начнём? И не отвечать, а брать инициативу в свои руки? Или у НАС нет задачи важнее, чем наказать участников почти голой вечеринки! И лишить Филиппа Киркорова звания...
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9 час.
Валентин Поляков
С самого начала предлагалось воевать по-другому: наносить удары по жилым кварталам Киева, Львова, чтобы хохлы толпами рванули на Запад, в Польшу, Румынию, заполонили все дороги, по которым доставляются вооружения бандеровцам, но нельзя: мы не такие...
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9 час.

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