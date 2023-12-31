«ОНИ НАНЕСЛИ ПРЯМОЙ УДАР ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА, ЧТОБЫ УБИТЬ НЕВИННЫХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»

Natalia Ivanova Вопрос - почему Путин и "наше" правительство так трепетно относится и бережёт "мирное" население украины? На украине нет мирного населения - там только нацисты! С наступающим 2024 поздравляю "наше" правительство- переносите войну на территорию России?

Валентин Поляков А МЫ ещё не начинали воевать по-настоящему! Спрашивается, когда начнём? И не отвечать, а брать инициативу в свои руки? Или у НАС нет задачи важнее, чем наказать участников почти голой вечеринки! И лишить Филиппа Киркорова звания...