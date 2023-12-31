Екатерина РОМАНОВА В предпоследний день уходящего года нацистский Киев решил отомстить за вчерашние удары ВКС России по украинской территории.
«ОНИ НАНЕСЛИ ПРЯМОЙ УДАР ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА, ЧТОБЫ УБИТЬ НЕВИННЫХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»
Комментарии
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Natalia Ivanova
Вопрос - почему Путин и "наше" правительство так трепетно относится и бережёт "мирное" население украины? На украине нет мирного населения - там только нацисты! С наступающим 2024 поздравляю "наше" правительство- переносите войну на территорию России?
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10 час.
Валентин Поляков
А МЫ ещё не начинали воевать по-настоящему! Спрашивается, когда начнём? И не отвечать, а брать инициативу в свои руки? Или у НАС нет задачи важнее, чем наказать участников почти голой вечеринки! И лишить Филиппа Киркорова звания...
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9 час.
Валентин Поляков
С самого начала предлагалось воевать по-другому: наносить удары по жилым кварталам Киева, Львова, чтобы хохлы толпами рванули на Запад, в Польшу, Румынию, заполонили все дороги, по которым доставляются вооружения бандеровцам, но нельзя: мы не такие...
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9 час.
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