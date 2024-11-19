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Картина дня. Финансы

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Замкомандующего ВСУ назвал нехватку людей главной проблемой украинской армии

Замкомандующего ВСУ назвал нехватку людей главной проблемой украинской армии

Катастрофическая нехватка людей в подразделениях является основной проблемой для украинских войск, заявил в интервью РБК-Украина заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.

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