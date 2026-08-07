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Царьград

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Полковник Пинчук: Боевой искусственный интеллект США планирует и теракты в России, и удары в зоне СВО

Полковник Пинчук: Боевой искусственный интеллект США планирует и теракты в России, и удары в зоне СВО

В США заявили о возвращении к прежнему сотрудничеству с Киевом по вопросу разведданных. Полковник Пинчук указал, что речь идёт о возобновлении работы боевого искусственного интеллекта США в интересах Киева.

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