Полковник Пинчук: Боевой искусственный интеллект США планирует и теракты в России, и удары в зоне СВО

В США заявили о возвращении к прежнему сотрудничеству с Киевом по вопросу разведданных. Полковник Пинчук указал, что речь идёт о возобновлении работы боевого искусственного интеллекта США в интересах Киева.
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