Стоимость контейнерных перевозок взлетела из-за кризиса в Красном море

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу подорожала вдвое на фоне кризиса в Красном море, связанным с участившимися случаями ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».
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