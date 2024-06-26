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Неужели дошло? Науседа вдруг осознал бедственное положение Литвы

Неужели дошло? Науседа вдруг осознал бедственное положение Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа, вступив в свой второй срок, представил Сейму пятый годовой отчет.

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Комментарии
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Eduard
Ещё 5 лет эту харю наблюдать!
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15 час.
Eduard
О ,о населении вспомнил вдруг!
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15 час.
Traveller
Дык &quot;няуседа&quot; получается &quot;она&quot;? Или &quot;оно&quot;?
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14 час.

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