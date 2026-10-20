Заявление главы киевского режима о том, что Украина «не проиграет эту войну», подкреплённое упоминанием о неких гарантиях безопасности, «сопоставимых с 5-й статьёй НАТО», выглядит не как констатация факта, а как тщательно сконструированная дипломатическая фикция.