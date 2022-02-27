Председатель кубанского парламента поздравил экономистов

В воскресенье, 27 февраля, экономисты Кубани отмечают профессиональный праздник. Председатель ЗСК поздравил работников отрасли и напомнил, что День экономиста Краснодарского края был учреждён в 2003 году постановлением кубанского парламента.
В воскресенье, 27 февраля, экономисты Кубани отмечают профессиональный праздник. Председатель ЗСК поздравил работников отрасли и напомнил, что День экономиста Краснодарского края был учреждён в 2003 году постановлением кубанского парламента.
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