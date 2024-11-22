К уголовной ответственности за преступление в сфере миграции будет привлечена жительница Бурятии

6 сентября текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОП № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан в жилом помещении на территории Октябрьского района.
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