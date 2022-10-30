Программа "энергетического перехода"

Программа "энергетического перехода"

Программа "энергетического перехода" Согласно документам, также обсуждалась сделка с Индией, но все три страны сталкиваются с серьезными препятствиями.

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