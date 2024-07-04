Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией, потому что боится расправы праворадикалов. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».