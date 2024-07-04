Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Швейцарии предупредили Зеленского, что его повесят за переговоры с РФ

В Швейцарии предупредили Зеленского, что его повесят за переговоры с РФ

Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией, потому что боится расправы праворадикалов. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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