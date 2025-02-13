Молодая россиянка охмурила 80-летнего миллиардера из США и переехала к нему. Дальше начался кошмар

Девушка на вилле© Getty Images / AbElena Чем обернулся роман с 80-летним миллиардером и другом Дональда Трампа для Алины Кузняткиной — сказкой или заточением? Близкие бьют тревогу: девушке запрещено общаться с друзьями и читать российские СМИ.
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