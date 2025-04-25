Председатель ВК НПКСК провел встречу с заместителем председателя и генеральным секретарем ЦК Отечественного фронта Вьетнама

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг в Пекине провел встречу с заместителем председателя и генеральным секретарем Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама /ЦК ОФВ/ Нгуен Тхи Тху Ха.
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