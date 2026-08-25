Герой Советского Союза Тимофей Присекин

Родился Тимофей в селе Двуречки, что на Грязинской земле Липецкой области. Судьба его была обычной для того времени: крестьянская семья, тяжелый труд с малых лет, начальное образование, а потом - работа в колхозе.
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