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Герой Советского Союза Тимофей Присекин

Родился Тимофей в селе Двуречки, что на Грязинской земле Липецкой области. Судьба его была обычной для того времени: крестьянская семья, тяжелый труд с малых лет, начальное образование, а потом - работа в колхозе.

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