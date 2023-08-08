С каких доходов не нужно платить НДФЛ

Победители всероссийских конкурсов «Учитель года России», а также «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог» и «Первый учитель» не будут выплачивать налог на доходы физлиц с денежных премий, присуждаемых по их итогам.
Победители всероссийских конкурсов «Учитель года России», а также «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог» и «Первый учитель» не будут выплачивать налог на доходы физлиц с денежных премий, присуждаемых по их итогам.
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