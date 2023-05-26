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МЧС вызвали на Краснопресненскую набережную в Москве на спасение упавшего человека

МЧС вызвали на Краснопресненскую набережную в Москве на спасение упавшего человека

На Краснопресненской набережной в Москве человек упал с причала, а подняться не смог. Приехавшая на место скорая помощь оказалась бессильна, и к пострадавшему отправили катер МЧС России, сообщил источник «360».

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