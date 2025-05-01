Почему заводы боятся возродить Жигули и Волги

Призывы сделать пару шагов назад звучат давно: нужны дешевые автомобили, а мы с удовольствием вспомним детство и пересядем на ВАЗ-2101 и Москвич-2140 без микропроцессоров и Check Engine, да и до санкций таким машинам дела нет.