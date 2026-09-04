Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ДНР

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ДНР

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст.

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