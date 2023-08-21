После усмирения египетского паши Мухаммеда Али и отмены Ункяр-Искелийского договора (Как Палмерстон обыграл Францию и РоссиюВосточный вопрос в 1840-е годы) русский государь Николай Павлович хотел договориться с британцами по турецкому вопросу.
«Турция – умирающий человек». Как Николай I попал в западню Восточной войны
Комментарии
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Валерий
Отношения с Турцией выходят на первый план, поскольку в Мировой игре англосаксы отводят ей одно из важных мест. Можно напомнить, что Эрдоган является близким "другом" главы МИ-6 (Британия). Более того, под эгидой Турции, Эрдоган сколачивает новый блок стран в рамках Организации тюркских государств («ОТГ»).Создан «Тюркский инвестиционный фонд» – подобие «МВФ» с офисом в Стамбуле. Обсуждается вопрос о создании «единой тюркской армии».
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