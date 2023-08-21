«Турция – умирающий человек». Как Николай I попал в западню Восточной войны

В

Валерий

Отношения с Турцией выходят на первый план, поскольку в Мировой игре англосаксы отводят ей одно из важных мест. Можно напомнить, что Эрдоган является близким "другом" главы МИ-6 (Британия). Более того, под эгидой Турции, Эрдоган сколачивает новый блок стран в рамках Организации тюркских государств («ОТГ»).Создан «Тюркский инвестиционный фонд» – подобие «МВФ» с офисом в Стамбуле. Обсуждается вопрос о создании «единой тюркской армии».