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Экс-глава МИД Австрии о церемонии открытия Олимпиады: «Искусство, конечно, может провоцировать. Но это раздувание шумного уродства»

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год. Сейчас она живет в России. «Многие обсуждают сомнительную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

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