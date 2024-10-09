Sky Sport: Клопп станет руководителем по футболу в «Ред Булл»

Немецкий специалист Юрген Клопп станет руководителем по футболу в «Ред Булл». По информации Sky Sport, тренер будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд.