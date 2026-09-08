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Мировое обозрение

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Киевский вуз, игнорируя тревогу, провел на стадионе посвящение в студенты

Киевский вуз, игнорируя тревогу, провел на стадионе посвящение в студенты

Руководство одного из киевских вузов решило, что правила безопасности писаны не для него. Утром 8 сентября, когда столица Украины приходила в себя после массированной ночной атаки, а сирены воздушной тревоги еще не успели смолкнуть, на стадионе Университета интеллектуальных и права Национального университета «Одесская юридическая академия» на Харьковском шоссе начали праздновать посвящение первокурсников.

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