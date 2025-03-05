Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Кто писал эту статью,  текст смещён влево и налезает на колонку с заголовками статей 🤣😂Америка имитирует...
  • Катерина
    И  добавлю...  пусть  возвращается...   пусть  её  холопы  и  рабы  встречают  с  ней  весну. Ту-ту...Акции в поддержку...
  • людмила
    Надо знать все обстоятельства.Почему офицер ФСО...

«Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко заявил, что в планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был захват ядерного оружия

«Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко заявил, что в планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был захват ядерного оружия

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке».

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Комментарии
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Александр Рожков
Лукашенко - еще тот Лукашенко....
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21 час.
Андрей
Лука уже спаситель человечества.😀😀😀На Пригожина валить сейчас можно всё...
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18 час.
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