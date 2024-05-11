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Кирби заявил о тактических успехах России в Донбассе и на востоке Украины

Кирби заявил о тактических успехах России в Донбассе и на востоке Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что власти США признали преимущество Вооруженных сил Российской Федерации и отметили ее успехи на востоке Украины и в Донбассе.

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