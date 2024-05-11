Кирби заявил о тактических успехах России в Донбассе и на востоке Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что власти США признали преимущество Вооруженных сил Российской Федерации и отметили ее успехи на востоке Украины и в Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии