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Роман Костомаров навестил врачей в клинике, где провел 175 дней

Роман Костомаров навестил врачей в клинике, где провел 175 дней

Известный российский фигурист Роман Костомаров, который перенес частичную ампутацию верхних и нижних конечностей, поделился в своем Telegram-канале эмоциональным возвращением в больницу, где он провёл значительную часть своего восстановления.

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