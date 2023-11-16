Роман Костомаров навестил врачей в клинике, где провел 175 дней

Известный российский фигурист Роман Костомаров, который перенес частичную ампутацию верхних и нижних конечностей, поделился в своем Telegram-канале эмоциональным возвращением в больницу, где он провёл значительную часть своего восстановления.
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