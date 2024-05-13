Бездонная прорва: на что потратил миллиарды тенге МАЭК в Актау

Редакция inAktau.kz. решила выяснить, какие ремонтные были запланированы в прошлом году на предприятии, все ли их удалось провести, а также сколько в реальности было выделено средств на модернизацию в прошлом году и в этом.
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