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Бездонная прорва: на что потратил миллиарды тенге МАЭК в Актау

Бездонная прорва: на что потратил миллиарды тенге МАЭК в Актау

Редакция inAktau.kz. решила выяснить, какие ремонтные были запланированы в прошлом году на предприятии, все ли  их удалось провести, а также  сколько в реальности было выделено средств на модернизацию в прошлом году и в этом.

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