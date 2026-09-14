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«Мегафон» запустил 5G на российских базовых станциях Yadro в Екатеринбурге

«Мегафон» запустил 5G на российских базовых станциях Yadro в Екатеринбурге

Отечественная сеть пятого поколения работает в диапазоне n79 на площадке «Екатеринбург Экспо» «Мегафон» совместно с Yadro развернул в Екатеринбурге сеть 5G на отечественном оборудовании.

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