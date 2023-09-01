Военное обозрение

3 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Почему не сбили!?Польский военный ...
  • Виталий Кирпиченко
    Ему бы о пушках и самолётах говорить, а о зерновых сделках есть и без него кому рассуждать. Сапоги и пироги опять в х...Министр обороны Р...
  • Сергей Oблезов
    Утопить-за базар нужно отвечать!Из порта в Одесск...

Пентагон заключил контракт на закупку для Украины ракет класса «воздух-воздух»

Пентагон заключил контракт на закупку для Украины ракет класса «воздух-воздух»

Номенклатура военной помощи, которую оказывают США Украине, продолжает расширяться. На этот раз в список вооружений для поставок в ВСУ попали усовершенствованные ракеты среднего радиуса действия AMRAAM класса «воздуз-воздух».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
будем ждать пока пиндосы будут заключать контракты на поставку яо для руины?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх