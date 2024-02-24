Картофельная корзиночка

ИНГРЕДИЕНТЫ 300 г картофеля 100 г красной икры 30 г тертого пармезана 4 перепелиных яйца свежемолотый черный перец зелень для подачи соль ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Натрите картофель на терке, отожмите, смешайте с пармезаном, солью и перцем.
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