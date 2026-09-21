Вместо Берингова туннеля: Трамп перешёл к политике кнута в отношении Москвы

Казалось бы, еще недавно, в августе 2025 года, Дональд Трамп и Владимир Путин провели многообещающие переговоры в Анкоридже, где торжественно пожали друг другу руки, намечая контуры будущей «Большой сделки», геополитической разрядки и возвращения к прагматичному сотрудничеству и совместному управлению миром.
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Свежие комментарии
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Вот и весь сказ. Надежда Анкориджа рассыпалась как пыль. Пиндосам на Западе и за океаном верить это себя не уважать. Как можно верить человеку который одно говорит а по факту делает по своему (стремится остановить войну на Украине путем поставок оружия нацистам и все санкции дарит России). Негодяй.
... рыжий клоун сбацал новый номер...
Когда уже до всех "дойдёт"...
Выкормыш пиндосской системы - "типа дмитриев" - был хорош, когда арабам надо было деньги в России спрятать.
Теперь "чел" возомнил себя "типа руль".
Какой наХ, "туннель"???????????????????????????????????
Запустив печатный станок для массового печатанья долларовых бумажек - так называемой резерной мировой валюты.
Трамп делец. А делец везде ищет выгоду, при этом не желая упустить что-то реально идущее в руки, или же выпадающее из рук. Продажное Украинское руководство, отдает Трампу редкоземельные металлы и саму землю. Трампу желательно этот куш не потерять. А для этого ему нужно всеми путями остановить наступление России, не допустить поражения Украины. В то же время Трамп заинтересован в транс-сибирской ЖД магистрали и северно-морском пути. Но до этого далеко. И поэтому Трамп выбрал путь эскалации с Россией. Поражение России может быть не обязательно военным, но и экономическим. Трам надеется подорвать экономику РФ ужесточением санкций, и тем самым добиться своего - взять все, что ему выгодно и теперь, и в перспективе. США все ещё сильны, но гигантские долги тянут их самих к экономическому обвалу и к внутреннему расколу. Трам не видя уюз ааа конного , цивилизованного выхода, действует как таран. И даже знндавно заявил об обнулении всех долгов Америки. Чтобы начать брать у мира в долго и далее.
Лучше бы в кино снимался и не лез в политику, как и зеленый слизняк
пройдет каких нибудь пол-года и Трамп самолично прибежит в Кремль посыпая голову пеплом- когда экономика США начнет разваливаться-как только страны разом начнут избавляться от доллара как "мировой валюты"- а долги у Штатов давно превысили их годовые доходы
введение жёстких санкций говорит лишь об одном, - малыми средствами Россию остановить они не могут. и тут надо правильно понимать, что конфликт экзистенциальный, внутри нет ограничений на уровень санкций, а в случае неудачи с экономическим давлением паразиты перейдут к физическому. к бабке не ходи! им выжить хочется, остаться на вершине недостроенной пирамиды глобальной власти. в ход идёт всё - даже поедание собственных вассалов. а нам терпения. время играет против паразитов. нам бы ещё своих "вшей" вычистить"...
We’re all now seeing, feeling
США мир разводят на peace дилинг
Трамп peace дил и надо видеть
Он peace дит и будет peace дить