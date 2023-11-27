«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим на СВО Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии