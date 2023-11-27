Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим на СВО Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине.

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Комментарии
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Андрей
5 колонна этот мэр.
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