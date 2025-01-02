Eduard

Вот вам суть шЕС,это обычный шантад за невыполение их афер.Страны даже от своих денег отказались,мол еврр это валюта,это выгодно,а на деле себе "петлю на шею рдели" и зависят ои Брюсселя как рабы.Они как стая волков теперь, Демократии и Свободы там нет вообще!