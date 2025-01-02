Русская весна
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Русская весна

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ЕС окончательно лишил Венгрию €1 млрд

ЕС окончательно лишил Венгрию €1 млрд

Евросоюз окончательно лишил Венгрию €1 млрд якобы из-за нарушения принципа верховенства закона, сообщает Brussels Signal.

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Комментарии
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Eduard
Вот вам суть шЕС,это обычный шантад за невыполение их афер.Страны даже от своих денег отказались,мол еврр это валюта,это выгодно,а на деле себе &quot;петлю на шею рдели&quot; и зависят ои Брюсселя как рабы.Они как стая волков теперь, Демократии и Свободы там нет вообще!
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16 час.
Eduard
Шантаж первое дело в Брюсселе!
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16 час.
Eduard
Принципа чьего Закона Брюсселесвкого,где чужие деньги воруют? Брюссель город,а не Закон.Пора Европу разогнать и всех халявщиков её!
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16 час.

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