Евросоюз окончательно лишил Венгрию €1 млрд якобы из-за нарушения принципа верховенства закона, сообщает Brussels Signal.
ЕС окончательно лишил Венгрию €1 млрд
Комментарии
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Eduard
Вот вам суть шЕС,это обычный шантад за невыполение их афер.Страны даже от своих денег отказались,мол еврр это валюта,это выгодно,а на деле себе "петлю на шею рдели" и зависят ои Брюсселя как рабы.Они как стая волков теперь, Демократии и Свободы там нет вообще!
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16 час.
Eduard
Шантаж первое дело в Брюсселе!
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16 час.
Eduard
Принципа чьего Закона Брюсселесвкого,где чужие деньги воруют? Брюссель город,а не Закон.Пора Европу разогнать и всех халявщиков её!
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16 час.
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