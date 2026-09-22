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test mazurok

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❕ В Крыму не хватает специалистов на сейсмостанциях

❕ В Крыму не хватает специалистов на сейсмостанциях «У нас сократили сейсмические наблюдения. Если вы придёте на сейсмостанцию, там находятся два‑три человека», — рассказал в эфире «Радио Крым» кандидат геологических наук, доцент кафедры экологии и геоинструментальных систем филиала МГУ в Севастополе Виталий Лысенко.

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