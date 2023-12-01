Российский рынок открылся снижением по индексу МосБиржи в первый день зимы

Российский рынок открыл торги в пятницу, 1 декабря, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии снижается на 0,33%, до 3 155,23 пункта, индекс РТС падает на 0,07%, до 1114,19 пункта.