В Сумской области заметили военных из элитной бригады ВСУ «Птахи Мадьяра»

ТАСС: ВСУ перебросили членов элитной бригады «Птахи Мадьяра» в Сумскую область Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область военнослужащих элитной 414-й бригады БПЛА «Птахи Мадьяра», сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
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