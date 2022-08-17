Наёмник раскрыл маршрут, по которому иностранцы оказываются на Украине

Наёмник Хили на суде рассказал, как желающие воевать иностранцы попадают на Украину Пленный наёмник Дилан Хили из Великобритании, который воевал на украинской стороне, в суде ДНР раскрыл маршрут, по которому он и подобные ему добираются до Украины.
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