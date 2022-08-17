Позитив для оптимистов

3 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ушкалова
    В современной России складываются несколько основных сословий (варн) Чиновники Силовики Духовенство Предприниматели (...Как кастовая сист...
  • Юрий Кушнарев
    принудительная трудотерапия по восстановлению разрушенных городов и сёл ЛДНР прекрасно поможет этим уродам восстанови...Economist: Украин...
  • Александр Петрушин
    Чего курил .... ???😋Джедаи секса

Наёмник раскрыл маршрут, по которому иностранцы оказываются на Украине

Наёмник раскрыл маршрут, по которому иностранцы оказываются на Украине

Наёмник Хили на суде рассказал, как желающие воевать иностранцы попадают на Украину Пленный наёмник Дилан Хили из Великобритании, который воевал на украинской стороне, в суде ДНР раскрыл маршрут, по которому он и подобные ему добираются до Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх