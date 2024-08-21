Катастрофа на улицах одного из сел Каушанского района: чего боятся жители

Жители села Сэиць Каушанского района говорят, что ходят по улице и опасаются за свою жизнь. Люди просят поставщика электроэнергии заменить в селе столбы линий электропередачи, установленные в 60-х годах прошлого века.
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