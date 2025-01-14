Полный привод, дизель и автомат — надежный «японец» по разумной цене

Isuzu D-Max II с 2017 года выпускается в Таиланде и является аналогом Chevrolet Colorado. Эти пикапы в кузове double-cab популярны среди российских покупателей и идеально подходят для тех, кто ищет мощный и универсальный автомобиль с полным приводом, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.