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«Первые заражения могли быть и в сентябре 2019-го»

«Первые заражения могли быть и в сентябре 2019-го»

В международной группе DRASTIC, объединившей расследователей истоков пандемии, сейчас состоит 25 человек, рассказал «Известиям» автор научной статьи о происхождении коронавируса, создатель компании по генной терапии Youthereum Genetics Юрий Дейгин.

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