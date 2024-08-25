Двухколесная ностальгия: рассматриваем самые крутые мотоциклы СССР

В СССР мотоцикл был не средством развлечения или статусной вещью, как сейчас, а реальной альтернативой автомобилю: на машину еще надо дождаться своей очереди (она растягивалась на годы и десятилетия), да и накопить несколько тысяч не каждому было под силу.
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