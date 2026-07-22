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Царьград

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Росатом запустил новую систему "ТОРЭКС" на 11 русских АЭС

Росатом запустил новую систему "ТОРЭКС" на 11 русских АЭС

Росатом запустил опытно-промышленную эксплуатацию системы "ТОРЭКС" на 11 русских АЭС. Платформа контролирует ключевые процессы на станциях и задействует более 20 000 сотрудников, обеспечивая безопасность и надежность.

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